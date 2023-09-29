Российским паралимпийцам разрешили участвовать в Играх-2024 в Париже

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 12 0

Атлеты получили допуск, но при условиях.

Российским паралимпийцам разрешили участвовать в Играх-2024 в Париже

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Российским спортсменам разрешили выступать на Паралимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

Атлеты получили допуск, но при условиях — в индивидуальном и нейтральном статусе.

«Из-за частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) теряет все права членства в IPC, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.

Прежде Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на российских спортсменов, имеющих отношение к силовым ведомствам. Также запрещено участвовать в командных видах спорта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсмены, принимавшие участие в Олимпиадах и продолжающие карьеру, будут получать выплаты в случае пропуска турниров.

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