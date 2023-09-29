Ни один «заяц» не проскочит: в троллейбусах Петербурга появилась система учета безбилетников

На электронных табло общественного транспорта теперь отображается количество пассажиров, не оплативших проезд.

В общественном транспорте Санкт-Петербурга тестируют новую функцию — на электронных табло теперь отображается количество пассажиров, не оплативших проезд. Нововведение появилось в троллейбусах моделей «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд», а также ретротрамваях «Довлатов» и «Достоевский».

«Система электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП), установленная на трамваях и троллейбусах Петербурга, имеет широчайший набор функций, отвечающих концепции „Умный город“. Так, водитель может контролировать количество прошедших через салон транспортного средства пассажиров на дисплее, установленном в кабине, а на экранах, установленных в салоне транспортного средства, регулярно выводится информация о количестве не оплативших проезд пассажиров», — сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на «Горэлектротранс».

Новая система нацелена на улучшение эффективности работы контролеров. С ее помощью они будут знать, на какой троллейбус или трамвай следует обратить внимание.

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