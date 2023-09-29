«Хожу в спортзал, качаю две руки»: репер ST о подготовке к рождению второй дочери

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Полина Долгова
Полина Долгова 58 0

Репер ST готовится к рождению второй дочери в спортзале: «Качаю две руки»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Совсем скоро семья исполнителя станет на одного человека больше.

Званный вечер певицы Анны Асти посетил рэпер ST — Александр Степанов. Исполнительница хита «По барам» устроила бал в Москве в Петровском путевом дворце по случаю запуска собственного лейбла Fenix Music и выпуска нового альбома.

Корреспондент 5-tv.ru пообщался со звездой о том, как он готовится к рождению второго ребенка.

«Я хожу в спортзал. И, если я раньше качал только одну руку, чтобы носить Эстель, сейчас качаю две руки, чтобы уже качать двух дочерей», — шутливо ответил исполнитель.

По словам ST, появление второго ребенка в семье — это особенный момент.

«Я сижу и понимаю, что теперь два человека будут называть меня папа. Даже, если так вдуматься, то это какое-то невероятное чувство. Будут стоять два детских стульчика дома. Я буду гулять с двумя дочерьми. Ко мне когда-то придут домой два жениха, хотя об этом как-то не хочется думать. Я думаю, они так же уйдут, как придут», — поделился эмоциями артист.

Рэпер отмечает, что готовится с супругой к проявлению нового члена семьи, как в первый раз. Они переживают за то, как младшую воспримет старшая дочь, так как «сейчас весь мир вращается вокруг Эстель» и появится другой человек, вокруг которого мир также будет вертеться.

«Мы объясняем Эстель, что будет у нее сестричка. Она с удовольствием уже готова помогать, воспитывать, она готовится на пупсах, на малышах. Она очень готова к тому, что станет старшей сестрой. Ей это очень нравится. Я объясняю, что мама с папой будут любить тебя ничуть не меньше», — ответил музыкант.

Ассоль сообщила поклонникам о своей беременности в конце августа, опубликовав фото с уже заметным животом. Замуж за репера она вышла в 2015 году, через шесть лет исполнители обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они мечтали о детях погодках, но первые роды в 2020 году оказались сложными, снова забеременеть Ассоль долго не удавалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как рэпер ST и Ассоль узнали пол будущего ребенка.

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