Гендер-пати у Останкинской башни: Рэпер ST и Ассоль узнали пол будущего ребенка

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 8 0

Рэпер ST и Ассоль узнали пол будущего ребенка у Останкинской башни

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / st_stoizsta; 5-tv.ru

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Звездной паре мало привычных тортов с цветной начинкой и воздушных шаров, они решили удивить публику и устроили грандиозное световое шоу.

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, и певица Ассоль Васильева устроили не просто гендер-пати, а целое световое представление на Останкинской башне, чтобы узнать пол будущего ребенка. Кадрами с яркого события, на которое были приглашены бизкие и пара десятков журналистов, звезды опубликовали в социальных сетях.

Неподалеку от телецентра в парке была установлена фотозона, за спинами Ассоль и ST знаменитая башня становилась то розовой, то голубой благодаря освещению — как будто гадала-выбирала. И вот главный момент настал, выяснилось, что у пары будет девочка. У дочери артистов Эстель, родившейся в 2020 году, появится сестренка.

Ассоль сообщила поклонникам о своей беременности в конце августа, опубликовав фото с уже заметным животом. Замуж за рэпера она вышла в 2015 году, через шесть лет исполнители обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они мечтали о детях погодках, но первые роды оказались сложными, снова забеременеть Ассоль долго не удавалось. Певица обещала не скрывать от фанатов радостную новость, когда все сложится, и сдержала слово.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Милош Бикович официально объявил, что скоро станет папой.

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