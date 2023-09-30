Огненное поздравление: подросток чуть не сгорел на праздновании дня рождения

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Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

Подросток в Воронежской области едва не сгорел на собственном дне рождения

Огненное поздравление: подросток чуть не сгорел на праздновании дня рождения

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В результате ЧП пострадала только одежда молодого человека. Но что случилось?

В Воронежской области празднование дня рождения едва не обернулось трагедией. Эксклюзивными кадрами с места ЧП поделился телеканал «360».

По данным СМИ, молодой человек пытался задуть свечи на торте. В этот момент один из его друзей обсыпал его мучной пылью, которая моментально вспыхнула, превратив подростка в огненный шар.

К счастью, все закончилось благополучно. От пламени пострадала лишь верхняя одежда. Молодому человеку даже не пришлось ехать в больницу.

«Произошел форс-мажор, когда меня обсыпали мукой, мучная пыль попала на огонь и загорелась. Но я быстро сбросил верхнюю одежду, все в порядке, не пострадал. Мука в поздравлении друзей была запланирована, но они не думали, что пыль попадет на огонь», — рассказал пострадавший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на иранской свадьбе из-за пожара погибли 100 человек. Причиной возгорания могли стать фейерверки.

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