Актер Жерар Депардье распродает свои картины и скульптуры: закончились деньги?

Актер избавляется от своего имущества. Но все же одну скульптуру он сохранил. С чем не смог расстаться француз?

Объекты искусства, которые принадлежали французскому актеру Жерару Депардье, ушли с молотка. Примерно 250 картин и скульптур нашли себе новых хозяев во время аукциона, который организовал парижский дом ADER.

Не понятно, зачем актеру понадобилось продавать свое имущество, но эксперты выяснили, что Депардье выручил за объекты искусства примерно четыре миллиона евро. Об этом сообщило издание Euronews.

Организатор мероприятия заявил, что актер настаивал на том, чтобы его имущество продавалось на публичных торгах.

Самым дорогим предметов в коллекции звезды является скульптура «Идущий человек». Ее создал французский график Жермен Ришье в середине 20 века. По оценкам экспертам этот предмет стоит от 500 до 800 тысяч евро. Но пока что актер решил не выставлять «Идущего человека» на торги. Поэтому скульптура по-прежнему остается в его коллекции.

Почти за 105 тысяч евро с молотка ушла скульптура «Стоящая на коленях женщина» белорусского мастера-авангардиста Осипа Цадкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жерар Депардье заявил, что он продолжает любить Россию.