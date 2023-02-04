Жерар Депардье: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру!»

Французский актер не разделяет санкционной антироссийской политики.

Жерар Депардье у которого есть российское гражданство продолжает считать себя русским и любить русскую культуру. Своей политической позицией актер поделился в опубликованном интервью немецкой газеты Augsburger Allgemeine.

Несмотря на нынешние события на Украине, французский актер не изменил своего мнения о России. В интервью немецкий журналист задал вопрос Депардье — «Изменилось ли его отношения к России спустя год после начала спецоперации?».

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я и люблю страну, то всегда за ее культуру», —ответил Депардье.

Однако актер отметил, что не любит поднимать разговор на эту тему, потому что никто не в состоянии сказать что-то действительно разумное.

Комментируя резкие высказывания о военном конфликте России и Украины Депардье заключил, что не следует «смешивать политику и актерское мастерство».

«Я бы не хотел сейчас говорить на эту тему больше, чем-то, что война — это большая чушь», — подытожил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Депардье.