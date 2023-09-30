Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Эсэсовец Хунка и его семья скрылись после скандала в парламенте Канады

Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады

Фото: Reuters

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Хунка залег на дно вместе со своей семьей. Но зачем ему это?

В канадском парламенте произошел громкий скандал. Туда пригласили нациста и бывшего бойца СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунку. Когда общественность узнала, что это за человек, то его спокойные дни были сочтены. Сейчас пожилой мужчина и его семья скрываются, и никто не знает где они. Подруга семьи Барб Бонафан сообщила телеканалу CBC, почему ветеран СС и его родня решили залечь на дно.

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«Боятся показать лица», — пояснила женщина.

Она заявила, что ничего не знала про прошлое Хунки. Но отметила, что семью мужчины не предупредили, что им устроят такой прием. Родственники бывшего эсэсовца рассчитывали, что у них будет индивидуальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвал спикера палаты общин Энтони Роту уйти в отставку из-за скандала с эсэсовцем.

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