«Пора сменить премьера»: как Трюдо отреагировал на чествование нациста в Канаде

В искренность политика, кажется, не поверил никто.

Новый виток скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Премьер страны Джастин Трюдо признал, что произошедшее стало позором для страны.

При этом свои извинения он почему-то направил Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Однако в нашем посольстве в Канаде считают, что этого недостаточно.

Власти страны обязаны извиниться перед всеми россиянами, нарастает волна гнева также в Польше и Израиле. Корреспондент «Известий» Александр Якеменко продолжит.

После затянувшегося молчания Трюдо впервые посещает парламент. Хотя волна негодования — в том числе в его адрес — поднялась сразу же после того, как он вместе с Зеленским и всем составом депутатов аплодировал Ярославу Гунько — ветерану украинской дивизии СС «Галичина» — карательного подразделения, вырезавшего и сжигавшего целые деревни.

Во время заседания его представили как ветерана боевых действий против советской власти — но ни слова о том, на чьей стороне он воевал. Только сейчас Трюдо наконец решил принести извинения, которых от него ждали все эти дни.

«Господин спикер, от лица всех здесь присутствующих я хотел бы принести искренние извинения за то, что случилось в пятницу, и за ту ситуацию, в которой оказались президент Зеленский и украинская делегация. То, что мы чествовали этого человека, не зная, кто он, — чудовищная ошибка и оскорбление памяти тех, кто жестоко пострадал от нацистов», — отметил он.

Впрочем, в искренность канадского премьера, кажется, не поверил никто, в том числе и депутаты. Они несколько раз освистывали главу правительства, который избрал тактику отрицания: якобы не знал о темном прошлом пожилого гостя.

А «опознать» в нем опасного нациста должен был спикер парламента, на него Трюдо и переложил ответственность. Впрочем, депутаты словам премьера не верят.

«Личная ответственность премьер-министра заключается в том, чтобы пригласить главу государства в парламент. Это была ответственность премьер-министра, когда сюда был приглашен президент Зеленский, у правительства есть органы безопасности и разведки. Они могли и должны были проверить список всех присутствовавших!» — подчеркнул лидер оппозиции Пьер Пуальевр.

Сам спикер уже ушел со своего поста — впрочем, тоже не сразу, после двух дней жестких перепалок и под угрозой быть уволенным с позором по итогам депутатского голосования. Теперь же импичментом грозят и самому Трюдо.

«Решение премьера — это тоже позор для всей страны. Хотя должно быть позором только для него одного! А он отказывается брать ответственность! Если Трюдо не может выступать от имени Канады, значит канадцам пора сменить премьер-министра на того, кто будет выступать от имени их всех!» — заявила оппозиционный депутат Мелисса Ланцман.

Появление нациста в парламенте и овации в его честь вызвали волну гнева в Израиле и Польше. В Варшаве даже собираются потребовать от Канады экстрадиции преступника.

Аналогичное решение, по словам нашего посла в Варшаве, может принять и Россия. Тем более извинений в свой адрес наша страна так и не дождалась.

«Произнесенные премьер-министром Джастином Трюдо в сегодняшнем заявлении в Палате общин так называемые „извинения“ — вовсе не извинения. И этих слов недостаточно», — сказал посол России в Канаде Олег Степанов.

В российском МИД подчеркивают, что на самом деле проблема гораздо глубже. Канада еще в 1950-е стала настоящим плацдармом для бежавших из Европы нацистских преступников, в том числе украинских националистов.

Их потомки сейчас занимают в Канаде государственные посты: на этом фоне аплодисменты в честь нацистов выглядят логичным продолжением государственной политики. И только бурная негативная реакция в мире заставила официальную Оттаву объясниться.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции отреагировали на чествование эсэсовца в Канаде.