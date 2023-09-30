Пилот с тысячей часов налета и курсант: что известно о катастрофе в Казахстане

На месте все еще работают экстренные службы.

В СМИ появились новые подробности крушения легкомоторного самолета во время учебного полета в Казахстане. По предварительной информации, один из двух погибших пилотов имел больше тысячи часов налета. Второй пилот только начинал строить карьеру: не так давно он стал курсантом военного института СВО.

«Пилот имел действующее свидетельство CPL (A) № 000012, выданное 28.11.2019 года. Специальная отметка пилота инструктора была внесена ОЮЛ „КАМА“, действующая до 01.07.2025 года», — говорится в сообщении.

Гендиректор Авиационной администрации Казахстана провел экстренное совещание. Ведомственные органы разработали экстренный план, который должен помочь следователям прояснить причины трагедии. В Комитете Гражданской авиации семьям погибших выразили соболезнования, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что учебно-тренировочный центр, в рамках программы которого и произошло крушение, получил сертификат летной годности на лайнер три года назад. В пользование самолет пустили двенадцать лет назад, что по меркам авиации не считается критичным.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казахстане рухнул самолет с двумя пилотами.