Прощай, Дамблдор! Фанаты эпопеи о Поттере подняли палочки вверх в память о Гэмбоне

Знаменитый актер, сыгравший волшебника, умер после долгой и тяжелой болезни. Врачи давали ему всего несколько лет в прогнозах.

Фанаты «Гарри Поттера» символически подняли «волшебные» палочки вверх в честь почившего актера Майкла Гэмбона у замка Хогвартс в парке Орландо. Об этом сообщает пресс-служба парков Universal-Studios.

Майкл Гэмбон играл роль профессора Даблдора практически во всех фильмах о Гарри Поттере. Получил ее артист после смерти своего предшественника, коллеги по цеху Ричарда Харриса.

Известно, что во вселенной юного волшебника принято вскидывать палочки вверх — к небу, чтобы почтить память павшего в битве соратника. Именно так поклонники эпопеи проводили в последний путь не только Гэмбона, но и других почивших актеров, сыгравших в фильмах, — Аланом Рикманом, сыгравшего профессора Снегга (Снейпа) и Робби Колтрейна, представшего в роли Хагрида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Майкл Гэмбон «открыл интонации души». Актер озвучки и народный артист РФ Василий Бочкарев, подаривший голос Альбусу Дамблдору из серий фильма о Гарии Поттере, назвал скончавшегося Майкла Гэмбона замечательным актером, открывшим душу персонажа.