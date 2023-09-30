Прощай, Дамблдор! Фанаты эпопеи о Поттере подняли палочки вверх в память о Гэмбоне

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 14 0

Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с Дамблдором

Прощай, Дамблдор! Фанаты эпопеи о Поттере подняли палочки вверх в память о Гэмбоне

Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan

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Знаменитый актер, сыгравший волшебника, умер после долгой и тяжелой болезни. Врачи давали ему всего несколько лет в прогнозах.

Фанаты «Гарри Поттера» символически подняли «волшебные» палочки вверх в честь почившего актера Майкла Гэмбона у замка Хогвартс в парке Орландо. Об этом сообщает пресс-служба парков Universal-Studios.

Майкл Гэмбон играл роль профессора Даблдора практически во всех фильмах о Гарри Поттере. Получил ее артист после смерти своего предшественника, коллеги по цеху Ричарда Харриса.

Известно, что во вселенной юного волшебника принято вскидывать палочки вверх — к небу, чтобы почтить память павшего в битве соратника. Именно так поклонники эпопеи проводили в последний путь не только Гэмбона, но и других почивших актеров, сыгравших в фильмах, — Аланом Рикманом, сыгравшего профессора Снегга (Снейпа) и Робби Колтрейна, представшего в роли Хагрида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Майкл Гэмбон «открыл интонации души». Актер озвучки и народный артист РФ Василий Бочкарев, подаривший голос Альбусу Дамблдору из серий фильма о Гарии Поттере, назвал скончавшегося Майкла Гэмбона замечательным актером, открывшим душу персонажа.

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