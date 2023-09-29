Русский голос Дамблдора Бочкарев о Майкле Гэмбоне: «Открыл интонации души»

Как ирландскому артисту удалось покорить сердца зрителей?

Актер озвучки и народный артист РФ Василий Бочкарев, подаривший голос Альбусу Дамблдору из серий фильма о Гарии Поттере, назвал скончавшегося Майкла Гэмбона замечательным актером, открывшим душу персонажа. Такое признание он сделал в разговоре с изданием Газета.ру.

По словам Бочкарева, он с восхищением относился к работе ирландского актера. Гэмбон, сыгравший пожилого мага, принес своему персонажу всемирную узнаваемость. Также он добавил, что сделал все возможное, чтобы максимально передать его характер в российском дубляже.

«Конечно, ответственно таких замечательных артистов переводить. Про него я могу сказать только одно — замечательный, прекрасный артист, прекрасно сыграл в материале, точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души, которые прошли не только от персонажа, которого он играл, но и от его сердца», — заявил Бочкарев.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майкл Гэмбон скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти стал приступ пневмонии.