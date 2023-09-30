В Лондоне 25-летний мужчина умер от рака из-за ошибки врачей

Медики посчитали опухоль в мозгу ошибкой компьютера. Но как так вышло?

Молодой британец по имени Джошуа Уорнер скончался в возрасте 25 лет в одной из лондонских больниц из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Молодой человек попал в больницу еще в июне с жалобами на сильные головные боли. Медики сделали компьютерную томографию и установили, что у него аппендицит. Уорнеру удалили аппендикс, однако это не помогло.

После повторного обследования врачи обнаружили у пациента аномалию в мозгу. Однако не уделили ей должного внимания, посчитав компьютерной ошибкой.

Спустя несколько недель после выписки из больницы британца вновь экстренно госпитализировали. Лишь тогда врачи сошлись во мнении, что у него была крупная опухоль головного мозга.

Семье Уорнера сказали, что ему осталось жить три месяца. Однако мужчина умер спустя 12 дней.

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