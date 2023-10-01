Вместе навсегда: как прошел День воссоединения РФ с новыми регионами

Торжественные мероприятия на новых территориях проходили с соблюдением мер безопасности из-за военных действий. В других регионах страны годовщину отметили более масштабными акциями. Как?

В Мариуполе, главном донецком портовом городе, ни на день не прекращалась стройка, там восстанавливается мирная жизнь. Открылись новые школы и детские сады. Всего в новых регионах уже построено и восстановлено более 14 000 объектов. Отремонтировано почти 2000 километров дорог. Мы подводим итоги сейчас — потому что 30 сентября важная дата для нашей страны — день воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Воссоединение — ключевое слово. Потому что россиянами стали люди, которые жили на исторических русских землях и чувствовали себя частью большой России. Из проекта бюджета на будущий год впервые стало понятно, сколько таких граждан — три миллиона 227 тысяч 429 человек.

Это те, кто на прошедшем в сентябре 2022 года на референдуме выбрал свое будущее в России. Результаты тогда были более чем показательные: что явка, что одобрение были на уровне 80-90%. Произошло юридическое оформление воли народа. Воли — здесь многозначное слово, в нем сокрыто и желание, и мужество, и стойкость. Об этом говорил президент в обращении на первую годовщину воссоединения.

«Ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей. Их веру в правду и историческую справедливость, свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное — защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу», — сказал президент.

Торжественные мероприятия проходили в новых регионах, понятно, с соблюдением мер безопасности из-за военных действий. В других регионах России годовщину воссоединения отмечают более масштабными акциями. Одним из главных символов стало число 89 — это общее количество субъектов федерации вместе с новыми. Ну а главный митинг — уже по традиции состоялся в сердце России. Москве. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксения Солдатова.