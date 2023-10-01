Фиолетовое чудо: почему нужно есть баклажаны при сахарном диабете

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

Эксперт Насыпова: баклажаны нормализовывают уровень сахара в крови

Фиолетовое чудо: почему нужно есть баклажаны при сахарном диабете

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Этот плод содержит в себе много полезных витаминов и минералов. Но как он может помочь людям, страдающим эндокринным заболеванием?

Баклажаны могут нормализовать уровень сахара в крови. Об этом в беседе с изданием Life рассказала Наталья Насыпова — эксперт из Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

По ее словам, растение относится к семейству пасленовых и схоже с болгарским перцем, помидорами и картофелем. При этом, с точки зрения ботаники, правильно считать его ягодой.

Насыпова подчеркнула, что в баклажане содержатся витамины B1, В6, а также различные микроэлементы, вроде кремния, калия и других. Также растение отличается высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью. Именно она снижает скорость процесса переваривания пищи и всасывания сахара в кровь.

«Помимо витаминов и минералов баклажаны содержат и другие нужные для организма вещества-антиоксиданты, а потому обладают полезными свойствами», — отметила Насыпова.

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Фиолетовое чудо: почему нужно есть баклажаны при сахарном диабете

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