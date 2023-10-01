Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпиня с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики (КНР). Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент России отметил современные достижения Китая в социально-экономическом и научно-техническом сферах. По словам Владимира Путина, развитие Китая в этих областях стало возможным благодаря грамотному руководству Си Цзиньпиня. Также он выделил укрепление авторитета страны на международной арене и плодотворное сотрудничество с Россией в различных направлениях.

«Уверен, что наши предстоящие переговоры в ходе Международного форума „Один пояс, один путь“ будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей — на благо наших дружественных народов», — отметил Путин.

Президент России пожелал председателю КНР крепкого здоровья и успехов.

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