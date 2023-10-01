Несмываемое пятно: как Канада подорвала свою репутацию из-за чествования эсэсовца

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Канада подорвала свою репутацию из-за чествования эсэсовца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Young; 5-tv.ru

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Джастин Трюдо встретил бурными овациями нациста, что обернулось большими неприятностями для страны.

В канадском парламенте во время визита Зеленского рукоплескали украинскому националисту, который оказался бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». СС — как организация была осуждена на Нюрнбергском процессе, значит все ее боевики автоматически считаются военными преступниками. А конкретно «Галичина» была задействована еще и в этнических чистках на Украине и в Белоруссии — их использовали как карателей. И если бы немецкий представитель сразу после этого приехал в Киев — возникли бы неудобные вопросы. А он мог дать неудобные ответы.

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Вспоминается знаменитая сцена из выступления немецкого комика на рождественском вечере в Кельне, в 73-м году, когда казалось уже ничего не предвещало. Похоже, первая денацификация была проведена не до конца — предположил корреспондент «Известий» Николай Иванов. Все подробности — в его репортаже.

Сюрприз Зеленскому так старательно готовили в Канаде, так держали в секрете, что он «удался» на весь мир. Десять минут, как они думали, катарсиса, а получилось несмываемое коричневое пятно на всю канадскую власть.

Может показаться, что это случайная засветка нацистов в Канаде. Может быть. А может Канада — это лишь декорация, главное было «измазать красно-коричневым» Зеленского?

Точно таким же якобы случайным проколом стали выступления спикера ВСУ для англоязычной аудитории, трансгендера Сары Чурило. Про то, что «русские не люди» и так далее. Ее отстранили от эфира. Но «тень» на киевский режим она успела бросить.

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Несмываемое пятно: как Канада подорвала свою репутацию из-за чествования эсэсовца

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