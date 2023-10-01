Валерия Ланская и Эдгар Голосной отменили свадьбу

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Бывшие возлюбленные полностью прекратили общение. Но что произошло?

Валерия Ланская и Эдгар Голосной отменили свадьбу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Голосной приняли решение о расставании. Бывшие возлюбленные планировали расписаться в августе этого года. Ланская готовилась к пышному торжеству, подбирала платье и составляла меню. Однако что-то пошло не так.

Голосной сам заявил журналистам в эфире на одном из федеральных телеканалов, что свадьба не состоится. Однако причину расставания он указывать не стал. Он также добавил, что сейчас не общается с бывшей возлюбленной.

Ланская и Голосной познакомились около семи лет назад. Но в близкие отношения вступили значительно позже.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов готовится к свадьбе. Актер рассказал, что познакомился со своей избранницей Ольгой благодаря общим друзьям. У пары уже есть идея для оригинального торжества, однако раскрывать ее влюбленные пока не планируют.

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