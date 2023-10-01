Верным курсом идут: SHAMAN и Пресняков «заткнули за пояс» других российских звезд

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Билеты Розенбаума, SHAMAN и Преснякова на осенние концерты полностью раскупили

Верным курсом идут: SHAMAN и Пресняков «заткнули за пояс» других российских звезд

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сразу несколько именитых артистов продолжают подтверждать звание народных любимцев. Почему слушатели предпочитают SHAMAN Лолите?

Пока Игорь Николаев подумывает о том, чтобы сократить количество концертов после перенесенной операции, сразу несколько его коллег готовятся неплохо подзаработать в грядущем сезоне. Расценки на концерты топовых артистов опубликовал сайт KP.RU.

Одним из тех, кто готовится «выстрелить» с новым и уже полюбившимся репертуаром, стал Александр Розенбаум. По информации, размещенной на одном из самых надежных сайтов по продаже билетов, слушатели скупили почти все места сразу на 14 концертов барда в Москве. Не жалели поклонники денег и на VIP-проходки, стоимость которых достигает пятнадцати тысяч рублей.

Рекордсменом зимы на данный момент стал Владимир Пресняков — осталось немного билетов на его сольник 2 декабря в «Крокусе». Вместимость зала составила семь тысяч человек.

Народный фаворит, автор и исполнитель SHAMAN продолжает держать планку: сразу два подряд концерта в Кремлевском дворце 14 и 15 октября пройдут с аншлагами. Даже билеты на балконе за полторы тысячи рублей улетают с бешеной скоростью. Вслед за ними раскупают слушатели и проходки за пятнадцать тысяч.

В списке «особенных» также оказались Елена Ваенга и Михаил Шуфутинский. Эти артисты могут похвастаться хорошей продаваемостью своих концертов, запланированных на осень и первый месяц зимы. На фоне финансовых проблем Лолиты и других артистов ситуация выглядит особенно любопытно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс обманом затащил Ваню Дмитриенко на свой концерт.

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