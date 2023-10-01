«Начались терки»: певица Нюта рассказала о конфликтах в «Ранетках»

Удавалось ли артистке ужиться с другими участницами группы?

Певица Нюта посетила открытие караоке-клуба Эмина Агаларова Royal Estate. Там 5-tv.ru удалось узнать, как она уживалась с другими участницами группы «Ранетки».

«Ну, уживаться было не сложно. Потому что я была самая младшая. Мне было 15. Девчонки были постарше. Им было по 20. И мне было легко, потому что обо мне заботились, как о младшей сестре. Не было никаких конфликтов. Мы были очень дружны. Потом уже начались эти терки, когда начались проблемы. До этого было все отлично», — призналась Нюта.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка группы «Ранетки» Анна Руднева разводится со вторым мужем Денисом Белиным после восьми лет брака. 33-летняя звезда долго скрывала печальную новость, но в итоге решила разоткровенничаться с поклонниками в личном блоге.

Она рассказала, что для ее близких — это уже не новость, так как само расставание продолжается уже достаточно долгий период времени.