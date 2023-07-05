«Мы все»: солистка группы «Ранетки» разводится с мужем после восьми лет брака

Поклонники давно подозревали, что сердце певицы разбито.

Певица Анна Руднева, более известная как Аня из группы «Ранетки», сообщила, что приняла важное решение о разводе со вторым мужем Денисом Белиным. 33-летняя звезда долго скрывала печальную новость, но в итоге решила разоткровенничаться с поклонниками в социальной сети.

В своем блоге она рассказала, что для ее близких — это уже не новость, так как само расставание продолжается уже достаточно долгий период времени. Девушка отметила, что с ней все хорошо, и она уверена, что такой опыт поможет многим ее подписчицам не обжечься, как это сделала она сама.

Анна Руднева с экс-супругом Денисом Белиным. Instagram* / rudneva_a_official

«Мы все. Это произошло не сегодня и не вчера, решение не спонтанное. Да, мы разводимся и больше не вместе. Все переживают», — написала она.

По словам Рудневой, их отношения зашли в тупик и ничего сделать было нельзя. Тогда звезда пыталась справиться с болью и ушла еще больше в творчество. Она поделилась, что в скором времени выйдет большое количество классных песен.

После того, как артистка откровенно описала свое состояние. В социальных сетях на нее посыпалось тысячи слов поддержки. Более того, те, кто не знал о драматическом событии, позвонили ей и предложили свою помощь — что для Анны стало особенно ценно.

Девушка отметила, что она ждала тот момент, когда морально будет готова к тому, чтобы поделиться информацией с общественностью.

«Я должна была собрать себя в кучу, а потом уже рассказывать», — добавила экс-солистка.

Также известно, что бывшая ранетка переехала в другую квартиру и теперь живет одна с детьми — дочерью Софьей (от первого брака с Павлом Сердюковым — Прим.ред.) и сыном Тимофеем, которого родила Дмитрию Белину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Курникова оказалась в разводе с российским хоккеистом.

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