«Любовный след на шее»: Филипп Киркоров раскрыл подробности личной жизни

Артист пытался замаскировать гематому слоем грима, но не вышло.

Певец Филипп Киркоров появился на грандиозной вечеринке Анны Асти в честь запуска собственного лейбла Fenix Music. Артист был на мероприятии в хорошем настроении. Зрители сразу же обратили внимание на короля поп-музыки, который доброжелательно общался с гостями и фотографировался, сообщает POPCAKE.

Впрочем, Киркоров потряс собравшихся не только хорошим поведением, но и своей внешностью. Зрители заметили на его шее красное пятно, которое по-другому можно назвать засос. Поп-король пытался скрыть его слоем грима, но замаскировать гематому на шее не получилось. При свете софит пятно выглядывало наружу.

Рассказывать о том, как он получил такую гематому на шее, артист не стал. Однако он никогда и не скрывал, что в удовольствии себе не отказывает, а недавно он признался, что уже несколько месяцев счастлив в отношениях. Правда, демонстрировать миру свой выбор он не спешит. По его мнению, счастье любит тишину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург Хайдаров рассказал о тайной пластике Киркорова.