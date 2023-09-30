Пассажиры автобуса погибли в жестком ДТП в Турции: новые подробности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Посольство РФ: россиян среди жертв ДТП в Турции нет

Пассажиры автобуса погибли в жестком ДТП в Турции: новые подробности

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Много людей пострадало из-за аварии. Но были ли граждане России среди пассажиров?

На севере Турции перевернулся пассажирский автобус. Происшествие унесло жизни шестерых человек. В посольстве РФ в Анталье сообщили, что, по последним данным, среди погибших россияне не числятся.

Турецкие СМИ сообщили, что ДТП произошло по вине водителя. Он не справился с управлением. Из-за этого транспорт съехал в кювет и перевернулся на бок.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский автобус перевернулся в Турции. Происшествие произошло в провинции Амасья на севере страны.

В транспорте ехали местные жители из Измира через Анкару в город Токат. Пункт назначения находится на расстоянии 300 километрах от столицы Турции.

Известно, что 35 человек пострадали, а шестеро погибли в результате ДТП. Также на место аварии выдвинули сотрудники правоохранительных органов и врачи.

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Пассажиры автобуса погибли в жестком ДТП в Турции: новые подробности

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