Пассажиры автобуса погибли в жестком ДТП в Турции: новые подробности

Много людей пострадало из-за аварии. Но были ли граждане России среди пассажиров?

На севере Турции перевернулся пассажирский автобус. Происшествие унесло жизни шестерых человек. В посольстве РФ в Анталье сообщили, что, по последним данным, среди погибших россияне не числятся.

Турецкие СМИ сообщили, что ДТП произошло по вине водителя. Он не справился с управлением. Из-за этого транспорт съехал в кювет и перевернулся на бок.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский автобус перевернулся в Турции. Происшествие произошло в провинции Амасья на севере страны.

В транспорте ехали местные жители из Измира через Анкару в город Токат. Пункт назначения находится на расстоянии 300 километрах от столицы Турции.

Известно, что 35 человек пострадали, а шестеро погибли в результате ДТП. Также на место аварии выдвинули сотрудники правоохранительных органов и врачи.