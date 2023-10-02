Вопрос о финансировании ВСУ поссорил Байдена и конгрессменов

Вопрос о финансировании украинской армии поссорил Байдена и конгрессменов. Президент США заявил, что разочарован решением Палаты представителей: там продлили финансовый год, и тем самым устранили угрозу шатдауна – остановки работы федерального правительства.

Но при этом в пакете финансирования на ближайшие 45 дней не оказалось помощи Киеву. Как заявил спикер Конгресса Кевин Маккарти, для него как и для других законодателей, собственные интересы Америки важнее заокеанских проблем. При этом сам Байден пообещал, что поддержка Киева не прекратится.