Вопрос о финансировании ВСУ поссорил Байдена и конгрессменов

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Исключение риска остановки работы федерального правительства не стало для лидера США весомым аргументом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; 5-tv.ru

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Вопрос о финансировании украинской армии поссорил Байдена и конгрессменов. Президент США заявил, что разочарован решением Палаты представителей: там продлили финансовый год, и тем самым устранили угрозу шатдауна – остановки работы федерального правительства.

Но при этом в пакете финансирования на ближайшие 45 дней не оказалось помощи Киеву. Как заявил спикер Конгресса Кевин Маккарти, для него как и для других законодателей, собственные интересы Америки важнее заокеанских проблем. При этом сам Байден пообещал, что поддержка Киева не прекратится.

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