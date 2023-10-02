Объятия Аффлека с бывшей женой привели Лопес в ярость: «Фотографии ее ошеломили»

В окружении звезд заговорили о скандале, в который вовлечена Дженнифер Гарнер.

Американский актер Бен Аффлек и его сногсшибательная жена-певица Дженнифер Лопес живут не так безоблачно, как кажется со стороны. Недавно, по данным источников британского издания Closer, в паре разгорелась ссора из-за фотографий, сделанных папарацци. На них артист обнимает бывшую супругу Дженнифер Гарнер, от которой у него трое детей. И дело даже не в ревности, а в правилах Лопес, которые Аффлек грубо попрал на встрече со своей экс.

«Джей Ло в ярости, эти фотографии ее ошеломили. Бен настаивал на полной невиновности — и Джей Ло ему верит — но при этом он не раскаивался. Он продолжает говорить, что Дженнифер сейчас ему как сестра, и если Джей Ло собирается ревновать и закатывать истерики из-за безобидных объятий, то проблема в ней. Здесь идет настоящая война на истощение», — цитирует информатора издание.

Актер и его бывшая вместе воспитывают дочерей и сына, оставаясь в хороших отношениях после развода. Гарнер помогала ему лечиться от алкоголизма, поддерживала в трудные моменты, всегда оставалась рядом. Во время их очередной встречи Лопес была на Неделе моды в Нью-Йорке. Информаторы издания говорят, что увидев в таблоидах фото их трогательного прощания певица рассвирепела. А ведь у нее тоже есть экс-супруг Марк Энтони и дети от него, и они тоже периодически общаются!

«Джей Ло не завидует дружбе Бена с Дженнифер. Она знает, что у них крепкая связь. Не подозревает, что он может уйти (к Гарнер), и понимает, что им всегда будет необходимо поддерживать контакт из-за детей. Это точно такая же ситуация, как и у нее с Марком. Но она подчеркивает: вы никогда не увидите ее обнимающейся в машине со своим бывшим, это просто исключено, и Бен посылает миру очень странное послание, если думает иначе», — сказано в материале.

Поговаривают, что именно после встречи Аффлека и Гарнер произошел неприятный разговор в машине, который также засняли папарацци. На этих фото по лицу Лопес видно, что оправдания мужа (в чем бы он ни оправдывался) ее не устраивают. Источники Closer заявляют, что певица не хочет иметь ничего общего с бывшей женой супруга, хотя и принимает его детей. А на публике хочет выглядеть идеальной. И заставляет Бена соответствовать. Только поэтому, уверены сплетники, после роковых объятий с Гарнер Аффлек был услужливым паинькой рядом с Лопес.

«Второй реакцией Джей Ло было организовать публичный выход и убедиться, что на следующий день все увидят их вместе и со счастливыми лицами. Это классическая Джей Ло — всегда быстро устраняет повреждения на поверхности, в то время как за кулисами она устраивает настоящий ад», — говорит источник.

Другой собеседник издания заметил, что Аффлеку придется не только извиниться перед женой, но еще и проработать конфликт на семейной терапии. Потому что Лопес уверена — если бы Бен увидел ее в объятиях бывшего, он бы тоже был в ярости.

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