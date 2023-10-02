Сборная ВС России выиграла девять медалей на ЧМ по пулевой стрельбе
В успешном прохождении состязания не сомневался никто!
Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru
Сборная России победила в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих. В бразильском городе Рио-де-Жанейро прошла торжественная церемония награждения, которая и определила лидеров по наградам.
Всего в состязаниях участвовали 16 сильнейших команд из разных стран. Российские стрелки разделили первое место со спортсменами из Швейцарии — обе сборные завоевали по 9 медалей. Наши спортсмены на соревнованиях выступали под национальным флагом — а в честь победы атлетов играл гимн России.
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