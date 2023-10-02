Дети умирают сотнями, правительство бездействует: что происходит в медицине США

Недостаток опыта у врачей пагубно сказывается на темпах лечения пациентов.

Американское здравоохранение столкнулось с серьезным кризисом на фоне проблем с квалификацией врачей. Обращающиеся к медикам дети умирают сотнями из-за пробелов в знаниях медицинских работников. Последствия имеющихся трудностей подсветила газета The Wall Street Journal.

По информации журналистов, сотни детей в США ежегодно умирают или получают увечья после обращений в отделения первой помощи. Лишь 14% из действующих медицинских работников прошли сертификацию, позволяющую оказывать качественную помощь несовершеннолетним, остальные предпочитают спасать «по наитию», что становится причиной осложнений.

Многие врачи неотложной помощи не имеют достаточного опыта работы с детьми, чтобы «выявить опасные для жизни заболевания, скрытые под обычными симптомами», некоторые из них «по умолчанию используют дозы лекарств и протоколы, предназначенные для взрослых». В то время, как число погибающих от рук «врачей-мясников» маленьких пациентов растет, правительство США бездействует.

Отмечается, что государство ранее финансировало проверку готовности приемных отделений больниц оказать помощь маленьким пациентам, но позже результаты этой проверки засекретили. Известно также, что в 25 штатах навыки работы с детьми у врачей неотложной помощи не проверялись вовсе. На фоне огромных сумм ситуация выглядит критически опасной, подчеркивают журналисты.

Только за последний год руководители министерства здравоохранения США получили в свое распоряжение больше 18 миллионов рублей на развитие медицины только в одном штате. В прессе проблемы с лечением детей связывают с большей прибыльностью здравоохранения для взрослых.

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