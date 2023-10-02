Здоровье подводит: что стало со звездой «Елок» Галиной Стахановой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Актриса Галина Стаханова: из-за киношной атмосферы чувствую себя идеально

Здоровье подводит: что стало со звездой «Елок» Галиной Стахановой

Фото: Кадр из к/ф «Ёлки 3», реж. Ольга Харина, 2003 г.

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Актрисе уже 82 года, и она вынуждена работать.

В Москве прошла премьера сериала «Не дождетесь!». В нем показана жизнь постояльцев дома престарелых. В сериале снялись легендарные актеры, такие как Светлана Немоляева, Светлана Тома, Наталья Варлей. Роль бабы Нюры сыграла актриса Галина Стаханова, которую многие помнят по роли бабушки в «Елках». О том, как живет 82-летняя звезда отечественного кино сейчас, рассказал портал utro.ru.

Всего в копилке Галины Константиновны свыше 250 ролей, несмотря на то, что актерская стезя у нее началась совершенно случайно. Как-то на один из спектаклей с ее участием зашел Евгений Евтушенко. Поэту очень понравилась игра актрисы и он предложил ее на роль своей бабушки в фильме-воспоминании о детстве во времена войны «Детский сад».

Как призналась Стаханова, съемка кино дает ей силы жить. В настоящий момент она принимает участие в съемках фильмов «Миля», «Чертов камень» и еще нескольких. Вдобавок активно участвует в проектах на федеральных телеканалах.

«Бывает, что здоровье подводит, но я по врачам не бегаю, все не соберусь себя проверить. Зато когда попадаю в киношную атмосферу, то чувствую себя идеально. Вдохновляют меня поклонники, которые всегда окружают, стоит войти куда-то. А еще меня поддерживают дочка с внучкой. Я для них просто мама и бабушка», — поделилась деятель кино.

В заключение беседы она сказала, что не может жить без кино. По ее словам, когда засиживается дома, начинает волноваться, если никуда не зовут сниматься.

Ранее 5-tv.ru показал ТОП-5 редких фото российских актрис старше 70 лет, в том числе Галины Стахановой.

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