Теперь россиянка: близкая подруга Киркорова Анна Аsti принимает поздравления

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Певица Анна Асти получила российский паспорт

Теперь россиянка: близкая подруга Киркорова Анна Аsti принимает поздравления

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Начинавшая карьеру на Украине артистка пополнила ряды российских звезд.

Украинская певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба — Прим.ред) получила паспорт России. Начинавшая свою карьеру в Черкассах артистка упрочила свои позиции на отечественной сцене.

По информации журнала StarHit.ru, знаменитость несколько лет мечтала о том, чтобы узаконить свое проживание в Москве. Еще в 2021 году Дзюба могла оформить документы после свадьбы с российским бизнесменом Станиславом Юркиным. Однако исполнительница решила повременить с этим из-за боязни не попасть на родину.

«А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — рассказывала певица в одном из интервью.

Неизвестно, отказалась ли Asti от паспорта Украины, но в ближайшее время возвращаться в Черкассы она не планировала.

В начале февраля сообщалось, что Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта. Налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, лишив артистку возможность вести предпринимательскую деятельность в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Дзюба развеяла слухи о романе с Филиппом Киркоровым.

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