Ложное утешение для беспокойной души: названы черты характера, выдающие алкоголика

Некоторые особенности характера могут свидетельствовать о склонности и к другим зависимостям.

Вредные привычки со временем способны привести к необратимым изменениям в организме и появлению черт, выдающих пристрастие человека, даже если он это старательно скрывает. Об этом сообщает издание utro.ru.

Так, черты характера определяют потенциальную зависимость человека. Другими словами, некоторые манеры могут указать на склонность их носителя, к примеру, к алкоголизму или иным вредным привычкам.

В их числе — стремление к острым ощущениям, что может закончиться смертью. Также специалисты выделяют синдром дефицита внимания, из-за чего человек любыми способами пытается попасть в эпицентр событий.

Также в число «подводящих» манер входит склонность к секретам, неудовлетворенность своей жизнью и нежелание брать на себя ответственность. Вдобавок эти людям сложно себя контролировать, они практически не боятся рисковать.

Завершают список депрессивность, повышенная тревожность. Отмечается, что проблемы могут быть родом из детства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые открыли новую причину возникновения женского алкоголизма.