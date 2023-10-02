Ложное утешение для беспокойной души: названы черты характера, выдающие алкоголика

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 7 0

Депрессивность и СДВГ могут говорить о пристрастии к алкоголю

Ложное утешение для беспокойной души: названы черты характера, выдающие алкоголика

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторые особенности характера могут свидетельствовать о склонности и к другим зависимостям.

Вредные привычки со временем способны привести к необратимым изменениям в организме и появлению черт, выдающих пристрастие человека, даже если он это старательно скрывает. Об этом сообщает издание utro.ru.

Так, черты характера определяют потенциальную зависимость человека. Другими словами, некоторые манеры могут указать на склонность их носителя, к примеру, к алкоголизму или иным вредным привычкам.

В их числе — стремление к острым ощущениям, что может закончиться смертью. Также специалисты выделяют синдром дефицита внимания, из-за чего человек любыми способами пытается попасть в эпицентр событий.

Также в число «подводящих» манер входит склонность к секретам, неудовлетворенность своей жизнью и нежелание брать на себя ответственность. Вдобавок эти людям сложно себя контролировать, они практически не боятся рисковать.

Завершают список депрессивность, повышенная тревожность. Отмечается, что проблемы могут быть родом из детства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые открыли новую причину возникновения женского алкоголизма.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.48
1.07 103.87
0.71
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

21:40
Ложное утешение для беспокойной души: названы черты характера, выдающие алкоголика
21:33
Когда в Москве включат отопление в квартирах
21:22
«Ревел у стены»: комик Бебуришвили рассказал о своей самой болезненной операции
21:10
Умер бывший игрок ЦСКА Николай Булгаков
20:58
Теперь россиянка: близкая подруга Киркорова Анна Аsti принимает поздравления
20:44
Для тех, кто в группе риска: в мире появилась вторая вакцина от малярии

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
«Отнимаются руки и ноги»: почему нельзя пренебрегать симптомами полиомиелита
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России