Путин провел встречу с главой Северной Осетии Меняйло

Северная Осетия вошла в ТОП-5 регионов по темпам роста промышленного производства. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в регионе удалось создать дополнительно две с половиной тысячи рабочих мест, нарастили выпуск продукции в рамках гособоронзаказа. При поддержке Правительства реализуется и программа развития туризма. Гранты предусматривают выделение более 600 миллионов рублей на строительство отелей и глэмпингов.