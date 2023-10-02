Путин провел встречу с главой Северной Осетии Меняйло

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О чем говорил президент России с чиновником?

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Северная Осетия вошла в ТОП-5 регионов по темпам роста промышленного производства. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в регионе удалось создать дополнительно две с половиной тысячи рабочих мест, нарастили выпуск продукции в рамках гособоронзаказа. При поддержке Правительства реализуется и программа развития туризма. Гранты предусматривают выделение более 600 миллионов рублей на строительство отелей и глэмпингов.

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