Для тех, кто в группе риска: в мире появилась вторая вакцина от малярии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

ВОЗ сообщила о создании второй вакцины против малярии

Для тех, кто в группе риска: в мире появилась вторая вакцина от малярии

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Цель препарата — остановить распространение опасного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала использовать уже вторую вакцину от малярии, которая должна предотвратить распространение опасного заболевания среди детей. Об этом сообщает издание Reuters.

Малярия распространяется среди людей, в то числе, через комаров. Первая вакцина была представлена миру в 2021 году. Тогда ВОЗ одобрила препарат, получивший название RTS, S/AS01. В организации отмечают, что она уже доказала свою эффективность и безопасность в сфере профилактики заболевания у детей. То же самое говорится о второй вакцине R21/Matrix-M.

Специалисты ожидают, что при широком применении оба препарата окажут большое влияние на здоровье населения планеты. Ппредполагается, что обе вакцины будут использоваться в тех регионах, где риски заболевания наиболее повышены. В первую очередь, речь идет о некоторых африканских странах. Сообщается, что примерная стоимость препарата будет варьироваться от двух до четырех долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нобелевская премия 2023 года присуждена разработчикам вакцин против COVID-19.

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Для тех, кто в группе риска: в мире появилась вторая вакцина от малярии

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