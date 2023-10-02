Нобелевская премия 2023 года присуждена разработчикам вакцин против COVID-19

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Ученые сделали открытие в области модификации основ нуклеиновых кислот.

Нобелевская премия 2023 года присуждена разработчикам вакцин против COVID-19

Фото: Reuters / TT NEWS AGENCY

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Тема:
Нобелевская премия Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2023 году получили работавшие над созданием матричной РНК-вакцины ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Комитет высоко оценил открытие ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот. Их усилия позволили создать мРНК-вакцины от коронавируса, позволяющие эффективно бороться с заболеванием.

Уточняется, что работа Карико и Вайсман поспособствовала созданию таких вакцин как Moderna и BioNTech/Pfizer, широко применяемых в период пандемии в странах Европы.

В прошлом году Нобелевской премией за открытие в области медицины был награжден Сванте Паабо. Ученый собирал и исследовал геномы древних людей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в московских частных клиниках пропали вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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