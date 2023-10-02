Лавров про попытки Трюдо оправдаться за чествование эсэсовца: «Жалко смотреть»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Лавров: жалко смотреть на попытки Трюдо оправдаться за чествование эсэсовца

Лавров про попытки Трюдо оправдаться за чествование эсэсовца: «Жалко смотреть»

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Канадский премьер рукоплескал нацисту, однако после заявил, что был в неведении о прошлом гостя.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выглядит нелепо в своих попытках оправдаться за чествование члена СС в парламенте. Более того, он смотрится жалко. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя скандальную ситуацию, произошедшую во время визита Владимира Зеленского.

«То, что Трюдо заявляет по этому поводу, — мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром», — прокомментировал он на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский министр уверен, что Трюдо, как и подавший в отставку после произошедшего спикер парламента Энтони Рота, прекрасно знал, кто именно был приглашен на заседание. Не могла не знать об этом и служба безопасности, обязанная проверять всех вхожих в здание. Однако сейчас премьер пытается «изобразить» то, во что не поверит ни один здравомыслящий человек.

Лавров напомнил, как Трюдо «поднимал кулак», приветствуя эсэсовца в парламенте. По словам главы внешнеполитического ведомства. он не мог не понимать, что делает, и кто стоит перед ним.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галиция» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галиция», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что эсэсовец Хунка и его семья скрылись после скандала в парламенте Канады.

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