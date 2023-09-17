Как ВЭФ спасает мировую экономику в период холодной торговой войны

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Последние ограничения против России уже попросту смехотворны, но сами санкции все-таки нанесли удар. По всему миру. Как с этим помогает справиться ВЭФ?

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2023

Еврокомиссия чуть было не оставила «без штанов» россиян, въезжающих в страны Шенгена. Причем «без штанов» — это не фигура речи. Одежда, наряду с обувью, чемоданами, косметикой и даже простите туалетной бумагой — там длинный список — запрещены для ввоза на территорию ЕС по решению еще с прошлого года. А новость в том, что Еврокомиссия в новых разъяснениях, добавила короткую приписку, что нельзя эти брать даже в туристическую поездку.

Российский МИД отреагировал молниеносно — отбирать штаны и туалетную бумагу — это расизм, а не режим санкций. Еврокомиссия вроде исправилась, убрала категоричное «нет», но процесс пошел.

Наши «добрые друзья» прибалты, все трое, поляки и примкнувшие к ним финны запретили для въезда машины на российских номерах.

Но ситуация эта мягко скажем странная, а говоря точнее — глупая. Начинали с санкций против крупного бизнеса, золотовалютные резервы заморозили на миллиарды, а докатились до штанов. Может не работает схема?

«То, что наши золотовалютные резервы заморозили, — да мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает: разрушают доверие к себе», — прокомментировал это президент России Владимир Путин.

Как раз в дни проведения ВЭФ всемирная торговая организация выпустила тревожный доклад — политические ограничения затрагивают вообще всех. 12% мировых логистических цепочек парализовано, такого никогда не было. Идет холодная торговая война.

Дальний Восток становится не просто форпостом России в Азии, но нашими воротами, на этой неделе — парадными воротами. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин увидел для кого они распахнулись.

Тема:
ВЭФ-2023
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Как ВЭФ спасает мировую экономику в период холодной торговой войны

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