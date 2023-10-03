Распустили цепочки: подпольные казино и букмекеры втягивают граждан в отмыв денег

Есть ли способы остановить развитие схемы с дропами?

В России активизировались нелегальные онлайн-казино и букмекеры, которые все чаще втягивают граждан в схемы по отмыванию денег.

Как пишут «Известия», они используют так называемых дропов. То есть обычных людей, чьи личные данные похищают, а потом через их банковские счета посредством системы быстрых платежей прогоняют средства сомнительного происхождения. И таким образом легализуют их.

Специалисты предупреждают, что с сайтами, где, в частности, делают ставки на спорт необходимо быть аккуратнее. Обещание большого джекпота, как правило свидетельствует, что за этим стоят мошенники.