Ничего вместо отдыха на море: массовый обман с турпутевками вскрылся в Уфе

Вместо приятных впечатлений — сплошное расстройство. Десятки жителей Уфы остались без отпуска, а заодно и денег, из-за местной предпринимательницы. Женщина обещала туристам отличный и запоминающийся отдых на популярных курортах.

Вот только в памяти у пострадавших клиентов останутся не египетские пирамиды и Красное море, а походы в суд и прокуратуру. Тему продолжит корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Несколько бумажных страниц договора с турагентством и чеки об оплате на сотни тысяч рублей. Это все, что десятки туристов из Уфы получили вместо долгожданного отдыха у моря. Ольга Мухамеджанова рассказывает, купить путевку в Египет на всю семью решили в частном агентстве «Гранд-туризм», увидев его рекламу и положительные отзывы в соцсетях. За тур мечты пришлось выложить аж четверть миллиона, но уже перед вылетом менеджер, которая проводила сделку, внезапно перестала выходить на связь.

«Накануне вечером, собирая чемоданы, мы списались с нашим друзьями и поняли, что она ни им, ни нам не прислала ваучер. Мы начали звонить, она не брала трубки», — пожаловалась пострадавшая Ольга Мухамеджанова.

О том, что они никуда не летят, а в отелях их никто не ждет, многие туристы узнавали уже и вовсе в аэропорту. Схема была одна и та же: владелица агентства Екатерина Хакимова продавала туристам путевки, обещая прислать им билеты и ваучеры перед поездкой. Но на самом деле она даже не бронировала туры. А когда туристы потребовали вернуть деньги, отвечала — средств нет.

«Стало понятно, что эта схема уже накатанная, и человек просто работает по такому принципу. Заключает договора, берет деньги и все — туры не проплачивает, и туристы никуда не улетают», — рассказал Эльдар Мухамеджанов.

Сама же владелица агентства, когда к ней пришли не только рассерженные туристы, но и полиция, уверяет — она и не думала присваивать деньги, просто случился так называемый «кассовый разрыв». Своего рода финансовая яма, когда расходы фирмы превышают доходы.

«Я не смогла выполнить свои обязательства перед туристами. Но ни одному туристу я не сказала, что идите лесом, что я отказываюсь», — уверяет владелица агентства «Гранд-туризм» Екатерина Хакимова.

Долгов перед туристами становилось все больше, но агентство продолжало продавать путевки как ни в чем не бывало. Якобы чтобы покрыть тот самый «кассовый разрыв». Вот только для юристов это звучит не убедительно.

«Если она брала и получала денежные средства, которых должно было хватить и на путевку, и на ее деятельность, то в этом случае, безусловно, можно говорить о том, что усматриваются признаки состава преступления статьи сто пятьдесят девятой. Это мошенничество», — заметил юрист Тимур Матвеев.

Обещаниям руководителя агентства вернуть деньги туристы уже не верят. И подают заявления в полицию. Уже возбуждено уголовное дело.

«Сейчас установлено около сорока потерпевших. Предварительная сумма ущерба более шести миллионов рублей. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и иные потерпевшие от действий подозреваемой», — сообщил сотрудник ОИиОС МВД по региону Тимур Хайбуллин.

Пострадавшие говорят, на этом не остановятся, и будут обращаться в прокуратуру, и в суд. И надеются, что им вернут деньги, и они все-таки отправятся в долгожданную поездку — но уже с другим, более надежным, оператором.