Смертельное удовольствие: богатые клиенты частных клиник гибнут под наркозом

Среди обеспеченных людей стало модным употребление наркозного газа.

В Москве расследуют череду загадочных смертей. Друг за другом умерли 45-летний топ-менеджер госкорпорации и основатель крупной российской IT-компании. Оба скончались во время неких медицинских процедур, подключенные к трубкам с наркозным газом. При этом никакие операции им не проводили. В настоящий момент уже задержаны пять человек. Еще несколько находятся в розыске, в том числе скрывается за границей. Об этом пишет KP.RU.

Минувшим летом в офисе крупной IT-компании в Москве умер сорокалетний мужчина. Потерял сознание, задохнулся. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти. При этом сотрудников скорой помощи удивил многоразовый баллон для газа и трубки для проведения ингаляции. Об этом они доложили полицейским.

Следователи установили, что внутри злополучного баллона находился ксенон. Как оказалось, погибший мужчина длительное время «лечился» ксеноном. До трагедии мужчина отдыхал с семьей в Турции. И вдруг внезапно сорвался и прилетел в Москву. Сразу приехал в офис и по привычке вызвал из частной клиники «медика» с газом.

Установлено, клиент часто пользовался этой услугой. По официальным данным, мужчина умер от остановки сердца. Однако причиной стала передозировка вышеуказанного наркозного газа.

Отмечается, что после происшествия были задержаны три сотрудника клиники: гендиректор, главный врач и фельдшер. Проверка профильного медицинского ведомства выявила массу нарушений, в том числе отсутствие лицензий на многие услуги, а у некоторых врачей вовсе не было соответствующего медицинского образования. В связи с этим, по решению Арбитражного суда, деятельность клиника приостановлена.

«Применение «ксенонотерапии» частной медицинской организацией рекламировалась как современный способ реабилитации пациентов с различными видами зависимости, депрессии, бессонницей.

Как сообщил врач-нарколог Василий Шуров изданию, на ксенонотерапию сегодня сформировалась настоящая мода среди обеспеченных людей.

«Наркозный газ совершенно легально предлагают во многих клиниках и кабинетах как некое лекарство. Поэтому решившие попробовать думают, что они реально лечатся. И в этом самая главная опасность моды на ксенонотерапию. Дело в том, что многие во время процедуры испытывают яркое чувство эйфории, оно может продолжаться часами. Главное, чтобы рядом был человек, который меняет баллоны, а у самого „клиента“ хватало средств для продления удовольствия. Опасность в том, что под наркозом клетки головного мозга умирают. Именно по этой причине в медицине общий наркоз используют только в самых крайних случаях. К тому же у многих пациентов после ксенона развивается зависимость», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что смертельных случаев от опасной услуги может быть намного больше. При двух всплывших случаях просто не удалось скрыть, что мужчины умерли именно во время приема ксенона. Врач напомнил, что это инертный газ не оставляет в организме ни капли следов. Поэтому другие возможные жертвы могли быть записаны просто как «сердечный приступ».

Ранее 5-tv.ru писал, почему можно умереть из-за газа, который выделяет гнилой картофель.