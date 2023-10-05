Расслоение и белые пятна: чем опасен гель-лак для ногтей

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 8 0

Дерматовенеролог Ворожбит: гель-лак нельзя носить более трех недель

Расслоение и белые пятна: чем опасен гель-лак для ногтей

Фото: www.globallookpress.com / Fred de Noyelle

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Как могут влияют привычные средства на наши ногти?

Врач врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит объяснила в беседе с изданием Газета.ру, почему использование гель-лака может быть небезопасно для ногтей.

По словам Ворожбит, в состав гель-лаков входят сильные химикаты: формальдегид, формальдегидные смолы, консерванты, метакриловая кислота и ее производные — метакрилаты. В каких-то случаях эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию, контактный дерматит и даже экзему. Чтобы избежать проблем, необходимо исключить долгий контакт химических веществ с ногтями.

«Долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине могут появляться белые пятна», — пояснила врач.

Повреждение кутикулы, например, может вызвать деформацию ногтевой пластины и проникновение под кожу или под ноготь возбудителей грибковых и бактериальных инфекций, отмечает эксперт.

Таким образом, чтобы гель-лак не повредил ногтям и кутикуле, следует вовремя снимать его.

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