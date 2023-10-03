Зеркальный подвал с цепями: как нашли маньяка, убившего подростка в Волгодонске

Чем закончилось громкое дело с исчезновением и убийством подростка в Ростовской области?

Девять лет назад Россию потрясло жестокое преступление, жертвой которого стал 16-летний житель Ростова-на-Дону Даниил Булавко. Подростка несколько дней пытал и насиловал в своем гараже 39-летний Николай Кривко. Подробности страшного убийства — в материале 5-tv.ru.

Исчезновение и поиски

Ребенок пропал 11 июля 2014 года. Как выяснилось позже, Даниил отправился в поселок Щепкино, чтобы устроиться на летнюю подработку. Он нашел в сети объявление о вакансии: требовался подсобный рабочий. Потенциальный работодатель назначил встречу в донской столице. С того момента мальчик перестал выходить на связь. Родные обратились в полицию и к волонтерам, которые искали его неделю. Перевернули буквально все окрестности, подняли в воздух вертолет, обклеили листовками с фото все улицы. Но результатов не было.

Личность маньяка

Спустя некоторое время появился первый и основной подозреваемый — 39-летний фрезеровщик Николай Кривко. Помог, в том числе, друг мальчика, который рассказал, что тот уехал с неким дядей Колей. Мужчина был задержан до выяснения. Он отпирался до последнего, но в его гараже были найдены неопровержимые доказательства: на ноже и топоре были следы ДНК пропавшего мальчика. Именно так неприметный с виду фрезеровщик и превратился в обвиняемого.

Окровавленные пакеты

После того, как Кривко предъявили доказательства, он сознался в похищении и убийстве ребенка. Останки подростка нашли в нескольких пакетах в разных частях Волгодонска. На их местонахождение мужчина указал сам. Что они принадлежат именно пропавшему ребенку, доказала экспертиза. Мальчика задушили, а его тело расчленили. Также удалось выяснить, что перед смертью его жестоко пытали и неоднократно насиловали.

Страшная правда

Пока шло следствие, оперативникам удалось узнать, что садист причастен еще к нескольким преступлениям. Оказалось, что на протяжении десяти лет он заманивал в свой гараж подростков, где всячески измывался над ними. Для своих зверств мужчина оборудовал в подвале гаража настоящую пыточную с кроватью и цепями, которыми он обездвиживал детей, а по бокам установил зеркала. Там маньяк глумился над жертвами, избивал и насиловал. Издевательства могли длиться несколько дней подряд. Помимо убитого Булавко, жертвами изверга стали как минимум четыре человека, трое из них — несовершеннолетние.

Наказание зверя

Судебные медики признали Кривко вменяемым. За насилие над четырьмя юношами и жестоком убийстве суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, десять из них — в колонии строгого режима. Общественность возмутил приговор, который называли слишком мягким для садиста, но он остался без изменений.

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