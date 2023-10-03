Вице-премьер Силуанов сообщил о безопасности дефицита бюджета России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Дефицит бюджета на протяжении трехлетки до 2025 не будет превышать 1% ВВП.

Вице-премьер Силуанов сообщил о безопасности дефицита бюджета России

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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Поддержать экономическое развитие в Кабмине намерены и увеличением бюджетных расходов. По словам Антона Силуанова, сделано это будет вопреки экономическим сложностям. Вице-премьер отметил, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме, несмотря на рост доли средств, выделяемых на оборону и безопасность.

«Растут расходы, связанные с выполнением всех обязательств. Это индексация на уровне инфляции. Здесь и детские в первую очередь выплаты, единое пособие на детей, оно растет в соответствии с ростом прожиточного минимума. И индексация маткапитала на инфляцию прошлого года. И другие важные пособия, которые мы выплачиваем из бюджета также увеличиваются с ростом инфляции», — заявил политик.

Так, пенсии вырастут на 7,5%, а общий объем средств на их выплату составит почти 600 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент подписал указ о повышении зарплат. Кого коснется индексация?

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