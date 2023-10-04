В «Роснано» сообщили о рисках банкротства

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Подобная ситуация сложилась из-за дисбаланса долгов и активов.

В «Роснано» сообщили о рисках банкротства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая

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Компания «Роснано» оказалась в сложной ситуации. Отчет фирмы свидетельствует о том, что она не сможет погасить свои долги собственными средствами до конца года. Согласно документу, компания соответствует признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, определенным в законодательстве о несостоятельности и банкротстве. Эта информация была опубликована 3 октября.

В отчете говорится, что объем требований кредиторов эмитента на 30 июня 2023 года значительно превышает стоимость активов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным облигациям эмитента. Учитывая размер кредиторской задолженности, включающей кредиты и облигационные займы, которые должны быть погашены до конца 2023 года, АО «Роснано» не сможет полностью погасить свои долговые обязательства исключительно за счет собственных средств.

В документе также указывается, что в случае отсутствия принятия акционерами АО «Роснано» решений о нормализации бухгалтерской отчетности и обеспечении или восстановлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами существует высокая вероятность возникновения признаков банкротства эмитента.

Общий долг компании на 30 июня 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей. На 31 декабря 2022 года эта сумма была равна 90,8 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему владелец Domino's Pizza инициировал банкротство бизнеса в России.

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В «Роснано» сообщили о рисках банкротства

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