«Не хотели объявлять»: актер Милош Бикович впервые станет папой

Звезда «Холопа» и «Вызова» поблагодарил поклонников за поздравления и теплые слова.

Избранница популярного в России сербского актера Милоша Биковича Ивана Малич беременна. Радостной новостью будущий папа поделился с подписчиками в соцсети.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал Бикович.

Артист поблагодарил поклонников за поздравления и теплые слова, а журналистов попросил пока не беспокоить их с Иваной. Бикович пообещал сам связаться со СМИ и рассказать о прибавлении в семье, «когда и если» он и его возлюбленная захотят поговорить об этом.

Известно, что избранница 35-летнего актера по профессии юрист. С Биковичем она встречается около двух лет. При этом оба редко раскрывают подробности личных отношений. Зато Малич активно делится личными снимками в соцсетях и, судя по ним, срок беременности у нее небольшой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты.