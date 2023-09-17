«Не хотели объявлять»: актер Милош Бикович впервые станет папой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Актер Милош Бикович впервые станет отцом

«Не хотели объявлять»: актер Милош Бикович впервые станет папой

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Холопа» и «Вызова» поблагодарил поклонников за поздравления и теплые слова.

Избранница популярного в России сербского актера Милоша Биковича Ивана Малич беременна. Радостной новостью будущий папа поделился с подписчиками в соцсети.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал Бикович.

Артист поблагодарил поклонников за поздравления и теплые слова, а журналистов попросил пока не беспокоить их с Иваной. Бикович пообещал сам связаться со СМИ и рассказать о прибавлении в семье, «когда и если» он и его возлюбленная захотят поговорить об этом.

Известно, что избранница 35-летнего актера по профессии юрист. С Биковичем она встречается около двух лет. При этом оба редко раскрывают подробности личных отношений. Зато Малич активно делится личными снимками в соцсетях и, судя по ним, срок беременности у нее небольшой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
Русские не сдаются: украинская разведка сделала неожиданное заявление
0:21
Обречены на провал? Власти США сделали неожиданное признание
0:05
И это не Россия: в США назвали главную угрозу для страны
23:49
«Не хотели объявлять»: актер Милош Бикович впервые станет папой
23:33
Без паники: губернатор Севастополя объяснил, почему в Южной бухте идет дым
23:17
«Стереть в пыль ВСУ»: когда Россия нанесет мощный удар по врагам

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России