«Расстались цивилизованно»: психолог прокомментировала «тихий» развод Родригеза

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Психолог Мирная назвала развод Тимура Родригеза и Анны Керимовой экологичным

«Расстались цивилизованно»: психолог прокомментировала «тихий» развод Родригеза

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Уместен ли праздник при расставании после 16 лет брака?

Шоумен Тимур Родригез разводится с Анной Керимовой после шестнадцати лет брака. Поклонники сочувствуют разрыву пары и одновременно удивлены их сегодняшним поведением. Анна планирует отпраздновать, а Тимур продолжает жить, как раньше. Психолог Инна Мирная в беседе с изданием «Страсти» объяснила, о чем свидетельствует такая реакция бывших супругов.

«Реакция пары объясняется просто: психологический развод они пережили намного раньше, чем объявили о расставании. Это значит, что какое-то время им было комфортно жить друг с другом, как с соседом. О любовной привязанности речь не идет», — объяснила Мирная.

По ее словам, острая реакция (горевание) наблюдается, когда человек осознает, что теряет кого-то близкого.

Узнав о разводе, многие выразили слова поддержки Анне, это ее лишь возмутило. Экс-возлюбленная Тимура считает, что вместо сочувствия публика должна поздравить ее. Телеведущий также спокойно относится к расставанию.

«Такой развод — цивилизованный вариант расставания мужчины и женщины. Они в семье все пережили, и общественности предъявили спокойное, взвешенное решение. Вариант Тимура и Анны экологичен со всех сторон», — отметила специалист.

В заключение она добавила, что праздник в данном случае вполне уместен. Сегодня так делают многие, отмечают начало новой, холостой жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Родригез перечислил увлечения своих сыновей.

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