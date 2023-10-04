Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Стоматолог Ялтонская: чистка зубов должна быть трехминутной

Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие правила нужно соблюдать для получения ослепительной улыбки?

Регулярно чистить зубы нужно для профилактики многих серьезных недугов, затрагивающих как непосредственно ротовую полость, так и пищеварительную систему. Издание «Страсти» выяснило у врача - стоматолога Светланы Ялтонской, как правильно чистить зубы, и к чему может привести отказ от данной уходовой процедуры.

По словам специалиста, при длительном игнорировании чистки, на зубах начинает появляться мягкий налет, который становится фундаментом для развития кариеса, неприятного запаха изо рта, проблем с деснами и многими другими неприятными последствиями.

Дружба с зубной щеткой безусловно сохранит здоровье, ликвидирует множество бактерий, защищая человека от разных стоматологических заболеваний, в том числе таких как кариес, зубной камень, пародонтит.

Популярно мнение, что чистить зубы нужно по две минуты. Однако профильный доктор это опровергла. По ее рекомендации, процесс должен занимать утром и вечером по три минуты. 

«За это время паста активирует свои полезные элементы, и с их помощью удаляются мягкий зубной налет и остатки пищи. Так, чем дольше вы чистите зубы, тем больше времени у активных веществ зубной пасты поработать в полную силу и качественнее удалить налет. В таком случае активные вещества успевают полноценно насытить зубную эмаль полезными элементами, такими как фтор и кальций», — объяснила Ялтонская.

Эксперт также отметила эффективность зубных нитей, ирригаторов, ополаскивателей. Что касается ополаскивания, ему стоит выделять 20-25 секунд. Вдобавок стоматолог посоветовала использовать жевательную резинку около четырех-пяти минут после каждого приема пищи.

Ранее 5-tv.ru писал, почему важно чистить зубы перед сном.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

21:09
В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России
21:00
ВСУ без оружия, фашизм в Германии и перспектива отставки Пашиняна: главные события 4 октября
20:48
Орудием убийства стал пояс кимоно: 19-летний чемпион РФ по карате найден мертвым
20:29
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах
20:10
Тур Гарика Сукачёва по России внезапно перенесли на следующий год
20:02
Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Больше никогда не будет: легенды советского спорта ожили в фильме «Финт Боброва»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России