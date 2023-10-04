«Большая дыра»: в Кремле отреагировали на ситуацию в «Роснано»

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Песков: кабмин плотно занимается вопросом финансового оздоровления «Роснано»

«Большая дыра»: в Кремле отреагировали на ситуацию в «Роснано»

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Сможет ли правительство спасти от банкротства российскую госкорпорацию?

Российский кабмин изучает финансовую ситуацию в «Роснано», уже принимаются меры по ее оздоровлению. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. Президент РФ (Владимир Путин ранее. — Прим. ред.) вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации… Это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — подчеркнул он.

Госкорпорация «Роснано» оказалось в сложной ситуации из-за дисбаланса долгов и активов. Компанию могут признать банкротом. Общая сумма ее задолженности на 30 июня 2023 года составила 95,6 миллиарда рублей. На 31 декабря 2022 года эта сумма была равна 90,8 миллиарда рублей. Погасить долги исключительно за счет собственных средств «Роснано» не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок.

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