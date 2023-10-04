«Она — никто»: психолог заявила, что Бритни Спирс нереализованная личность

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Психолог Татьяна Василькова заявила, что Бритни Спирс нереализованная личность

«Она — никто»: психолог заявила, что Бритни Спирс нереализованная личность

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou/AdMedia

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В чем кроется такое странное поведение певицы?

Певица Бритни Спирс порой публикует странные видео в своих социальных сетях. Этим она очень пугает своих фанатов. Артистке уже 41 год, а она до сих пор не реализовалась как личность. Об этом заявила психолог Татьяна Василькова изданию KP.RU.

«Не чувствует Бритни себя в роли жены — мужа нет, не чувствует она себя в роли матери — дети с ней не общаются. Тогда вопрос: кто она сама для себя? У женщины есть базовые роли, которые она закрывает: дочь, жена, мама. Кто она в свои 40 лет? По этим позициям у нее ноль. Она — никто, и ей с этим нужно что-то делать», — объяснила врач.

При этом психолог отметила, что артистка реализовалась в профессиональном плане. Она знает, как вести себя в шоу-бизнесе, но вообще ничего не понимает в бытовой жизни.

Специалист рассказала, что исполнительница нуждается в заботе и тепле об близких людей. Но таких у нее больше не осталось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс показала фото поцелуя с лучшим другом.

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«Она — никто»: психолог заявила, что Бритни Спирс нереализованная личность

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