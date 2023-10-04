«Это не профессия, это — миссия»: Путин поздравил педагогов с Днем учителя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что память об учителях остается с человеком на всю жизнь.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех учителей, педагогов и наставников России с их профессиональным праздником, который в стране традиционно отмечается 5 октября. Своими пожеланиями он поделился в рамках общения с учениками образовательного центра «Сириус».

Путин пожелал российским просветителям всего самого доброго, как на профессиональном поприще, так и в семейной жизни.

«Это не профессия, это — миссия такая», — отметил глава государства.

Президент в заключение добавил, что учитель — это такой человек, которого помнит каждый без исключения, несмотря на его род деятельности, место жительства или возраст. Человек никогда не забывает, что ему дала школа.

«Низкий поклон и поздравления с праздником — Днем учителя!» — завершил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как будут праздновать День учителя в 2023 году.

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