Глава государства отметил, что память об учителях остается с человеком на всю жизнь.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех учителей, педагогов и наставников России с их профессиональным праздником, который в стране традиционно отмечается 5 октября. Своими пожеланиями он поделился в рамках общения с учениками образовательного центра «Сириус».

Путин пожелал российским просветителям всего самого доброго, как на профессиональном поприще, так и в семейной жизни.

«Это не профессия, это — миссия такая», — отметил глава государства.

Президент в заключение добавил, что учитель — это такой человек, которого помнит каждый без исключения, несмотря на его род деятельности, место жительства или возраст. Человек никогда не забывает, что ему дала школа.

«Низкий поклон и поздравления с праздником — Днем учителя!» — завершил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как будут праздновать День учителя в 2023 году.