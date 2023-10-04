Путин подчеркнул важность образования в новых регионах: «Истреблялась вся русская культура»

На освобожденные территории необходимо вернуть русскую культуру. Как это сделать?

Президент России Владимир Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года». На ней он отметил важность образования в новых регионах России. Ведь раньше они угнетались киевским режимом. И там активно искоренялась русская культура.

Путин рассказал, что воспитание — это ключевое звено всей образовательной системы. Президент отметил, что это совершенно очевидные вещи. В особенности это важно для ДНР ЛНР, Запорожской и Херсонских областей.

«На тех территориях, где истреблялась вообще, по сути, вся русская культура, русский язык и литература. Как это не печально, как это ни странно, тем не менее, это было именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела. Поэтому для вот этих территорий это имеет особое значение», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил педагогов с Днем учителя.