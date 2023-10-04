Острова в устье Днепра находятся под полным контролем ВС РФ

ВС РФ «выдавили» украинских националистов из региона.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Российские военные установили полный контроль над островной территорией в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, сообщили РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми», — сообщил командир взвода с позывным «Курск».
Российские бойцы постоянно отбиваются от «наскоков» ВСУ. Киевский режим не теряет надежды вернуть контроль над островами. Но все попытки прорыва оборачиваются неудачей. В первую очередь, из-за рельефа местности, а также прекрасной слышимости и видимости в районе реки Днепр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие планы у ВСУ на контрнаступление в октябре.
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